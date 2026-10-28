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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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