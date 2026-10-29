Öğretmen adayları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

AKSARAY'da Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören öğretmen adayları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı mesleğe hazırlandıkları okulda, öğrencilerle birlikte kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenleri mesleğe hazırlamak için hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi'nden biri de Aksaray'da bulunuyor. Yaklaşık 550 öğretmen adayının bulunduğu akademideki öğretmenlerde, akademideki teorik eğitimin yanı sırada görevlendirildikleri uygulama okullarında da pratik eğitim yapıyor. Cumhuriyet İlkokulu'nda pratik eğitim yapan 21 sınıf öğretmeni adayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı okulda düzenlenen törenle, öğrencilerle birlikte coşkuyla kutladı.

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'CUMHURİYET BAYRAMI'NI İLK KEZ ÖĞRETMEN OLARAK KUTLUYORUM'

Aday öğretmenlerden Fatma Gül Akşen, öğretmenlik mesleğini sürdürmek için Aksaray Milli Eğitim Akademisine geldiğini belirtti. Cumhuriyet İlkokulu’nda öğretmenlik yapmaktan ve Cumhuriyet Bayramı’nı öğrencileriyle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akşen, “Yıllardır öğrenci olarak kutladığım bu bayramı, ilk kez öğretmen olarak kutlamak benim için büyük bir keyif. Yıllardır yaşadığımız bu coşkuyu, çocuklarımıza da yaşatmak, Cumhuriyet’i onlara hissettirmek ve öğretmek, bu heyecanı hep birlikte paylaşmak bizi tek millet, tek yürek haine getiriyor. Bu büyük coşkunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

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'EN BÜYÜK HAYALİM, YENİ NESİLLERE VE GELECEĞE DOKUNMAK'

Öğretmenliği seçmesindeki en büyük hayalinin çocuklara, yeni nesillere ve geleceğe dokunmak olduğunu belirten Akşen, “Geçmişteki ve bugünkü insanlarla uğraşmaktansa, tertemiz bir sayfa oluşturmak istedim. Bu yüzden öğretmenliği seçtim. Cumhuriyet Bayramı’nı yalnızca yeni şarkılar ve gösterilerle değil, geçmişimizden gelen kültürümüz, değerlerimiz ve halk oyunlarımızla da kutlamak istedik. Bu değerleri çocuklarımıza göstermek, onlara yaşatmak ve bu coşkuyu birlikte paylaşmak beni çok mutlu etti” diye konuştu.

'BURADA KENDİMİZİ ÖĞRETMEN GİBİ HİSSETİYORUZ '

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Aday öğretmenlerden Pınar Işık da Aksaray Milli Eğitim Akademisi'nde 7 aydır eğitim gördüğünü belirterek, “Hem akademide eğitim aldığım hem de Cumhuriyet İlkokulu’nda öğretmenlik yaptığım için çok mutluyum. Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve personelimiz bizi diğer öğretmenlerden ayırmıyor. Burada kendimizi gerçekten öğretmen gibi hissediyoruz. Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladık. Kutlamanın sonunda bizimle birlikte halay çekilmesi ve oyunlar oynanması bizi ayrıca mutlu etti” dedi.