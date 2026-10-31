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        Anadolu Selçuklu Devletinin Turhasan Bey'e yaptırdığı 8 asırlık türbe

        Müslüman Türklerin Haçlılarla yaptığı savaşta şehit düşen Turhasan Bey'e ithafen Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 8 asır önce yaptırılan Turhasan Türbesi, asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Anadolu Selçuklu Devletinin Turhasan Bey'e yaptırdığı 8 asırlık türbe

        Müslüman Türklerin Haçlılarla yaptığı savaşta şehit düşen Turhasan Bey'e ithafen Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 8 asır önce yaptırılan Turhasan Türbesi, asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesi sınırlarında bulunan ve 8 asır önce Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Turhasan Bey'e ithafen yaptırılan Turhasan Türbesi asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor. Türbe hakkında bilgiler veren Tarihçi Yazar Dr. Mustafa Fırat Gül, "Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, Gülpınar beldesi sınırlarında yer alan Şeyh Turhasan Türbesi, halk arasında Bekar Sultan Türbesi olarak da geçer. Şeyh Turhasan, bilindiği gibi Danişmentli Türklerinden biridir ve Selçuklu ordularının kumandanlarındandır, Hasan Bey'dir. Hasan Dağı'nın eski adı Athar. Müslüman Türklerin Haçlılarla yaptığı savaş sonrasında Hasan Bey küffar ile cenk ettikten sonra yani savaştıktan sonra şehit düşmüş ve vasiyeti gereğince bu ihtişamlı dağın tepesine defnedilmiştir. Sonrasında o dağa Tur Hasan yani Hasan'ın Dağı denmiştir. Zaman içerisinde Hasan Dağı olmuştur. Hasan Bey'e ithafen ülkemizin farklı yerlerinde makam türbesi yapılmıştır. Bu türbenin de bu Hasan Bey'e yani Turhasan Bey'e yapılmış bir türbe olduğu kabul edilmektedir. 11. yüzyılın sonlarında şehit düşen Hasan Bey'e hürmeten bu türbe yapılmıştır. Bu mahruti kubbenin kuşak kısmında yani kapısıyla kubbenin o konik kısmının altında Besmele ve Âyet'elKürsî yazmaktadır. Yakın zamanda restore ettirilmiştir. Türkler yaptırmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ona hürmeten yapılmıştır. Bu türbe Turhasan Bey'e hürmeten yaklaşık 8 asır evvel Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yaptırılmıştır" dedi.

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