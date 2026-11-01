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        Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Aksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Aksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Ömer E. (24) idaresindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil, merkeze bağlı Akin köyü yolunda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Selman E. (24) hayatını kaybetti.

        Durumu ağır olan sürücü de ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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