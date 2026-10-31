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        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Aksaray'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Aksaray'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Hiç endişeniz ve şüpheniz olmasın ucu nereye varacaksa varsın bu fon meselesinde beytülmala ve milletin hukukuna dokunanlar gerekli yaptırımları ve cezaları alacaktır, partimiz bu kişilerle yolunu ayıracaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:09 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Aksaray'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Hiç endişeniz ve şüpheniz olmasın ucu nereye varacaksa varsın bu fon meselesinde beytülmala ve milletin hukukuna dokunanlar gerekli yaptırımları ve cezaları alacaktır, partimiz bu kişilerle yolunu ayıracaktır." dedi.

        Yayman, Aksaray Bilim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aksaray İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti denince akla hizmet, icraat, yapılamayanları yapmak, dünya mazlumlarına sahip çıkmak, rekor kırmak ve milletin hayallerini gerçekleştirmek geldiğini söyledi.

        AK Parti'nin hikayesinin Türkiye'nin demokratikleşme hikayesi olduğunu belirten Yayman, şöyle konuştu:

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        "Dünyaya ilham kaynağı olan bu hikayeyi kimsenin bozmasına müsaade etmeyiz. Bu uzun yolculukta kendini vazgeçilmez sananlar oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesine inanmayanlar ve yolunu şaşıranlar oldu. AK Parti treninden inenler, haramı ve helali karıştırarak doğru yoldan şaşanlar oldu. AK Parti 2001'de kurulduğu gibi erdemliler hareketi olarak yoluna devam etmekte ve milletimizin hayalini tek tek gerçekleştirmektedir. Bugün karşılaştığımız bir fon meselesi var. AK Parti ismi gibi ak bir partidir. Hiç kimsenin bu ak hareketi lekelemesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün karşılaştığımız kriz geçmişte karşılaştığımız krizlerin yanında çok ufaktır. Hiç endişeniz ve şüpheniz olmasın ucu nereye varacaksa varsın bu fon meselesinde beytülmala ve milletin hukukuna dokunanlar gerekli yaptırımları ve cezaları alacaktır, partimiz bu kişilerle yolunu ayıracaktır. Bununla ilgili süreçler başladı ve devam ediyor. Burada kılı kırk yararak, adalet duygusunu rencide etmeden ve adaleti tesis kılarak bir süreç ilerliyor. Biz AK Parti'yiz kendimizden eminiz, suça karışan, haram ile helali ayıramayan kim olursa olsun onlarla yolumuzu ayırırız ve milletle yol yürümeye devam ederiz."

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        - "Milletimiz ak sütün içerisindeki ak kılı görecek ferasete sahiptir"

        Yayman, AK Parti'nin muhalefete bakmadığını ama onların belediyelerde yaptıklarını gördüklerini anlattı.

        Uşak Belediyesinde olanları anlatmaya terbiyesinin müsaade etmeyeceğini dile getiren Yayman, şunları kaydetti:

        "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının ifadelerini hep beraber basından takip ediyoruz. Mahkeme koridorlarına düşen muhalefeti hep beraber takip ediyoruz. Bizim alnımıza aktır. AK Parti'nin kuruluş döneminde dile getirdiği ilkeler bugün de hayattadır. Muhalefetin durumu ortada. Aksaray ile ilgili herhangi bir projesi var mı? Yok. Muhalefetin Türkiye ile ilgili de projeleri ve planları yok. Muhalefetin, bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, AK Parti ve Cumhur İttifakı karşıtlığıdır. Milletimiz ak sütün içerisindeki ak kılı görecek ferasete sahiptir. Bugünler geride kalacak, ardından inşallah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız. Türkiye'nin, milletimizin ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı var. Bizim cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakına, Türkiye'ye ve AK Parti'ye sahip çıkmamız lazım."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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