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        Aksaray Valisi Duru, bordo mavi halı sahanın açılışını yaptı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde Trabzonspor'un renkleriyle donatılan kapalı halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Aksaray Valisi Duru, bordo mavi halı sahanın açılışını yaptı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde Trabzonspor'un renkleriyle donatılan kapalı halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kökez köyünde köy halkının katkılarıyla yaptırılan halı sahanın açılış törenine Vali Murat Duru, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

        Açılışta konuşan Vali Duru, tesisin devlet millet işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu belirterek, hayırlı bir hizmetin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        İşbirliğiyle yapılan hizmetlerin kıymetinin çok daha fazla olduğunu belirten Duru, "Bu hizmetlerin korunması ve kullanılması açısından da önemli hale geliyor. Bugün bunun en güzel örneğini Kökez köyümüzde hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tesisin yüzde 70'ini köy halkımız, yüzde 30'unu ise biz karşıladık. Gençlerimizin spor yapabileceği muhteşem bir tesis ortaya çıkmış. Belki geçmiş yıllarda böyle bir tesisin yapılması hayaldi. Birlik, beraberlik, çalışma ve üretmeyle bu hayalleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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        Kökez Köyü Muhtarı Tuncer Derin ise projenin 1500 metrekare kapalı alan, 60 metrekarelik idari bölüm ve soyunma odalarından oluştuğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından Duru ve beraberindekiler kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

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