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        Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

        Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 23:40 Güncelleme:
        Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

        Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaza, sabah saatlerinde Akin köyü yolu TOKİ yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akin köyünden Aksaray istikametine seyreden 06 DB 2008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düşüp takla attı. Kazada Ömer Eroğlu (24) ve Selman Eroğlu (24) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Selman Eroğlu kazanın ardından, Ömer Eroğlu ise tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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