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        Otomobil, takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        AKSARAY'da takla atan otomobilin sürücüsü Ömer Eroğlu (24) yaralandı, yanındaki Selman Eroğlu (24) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Otomobil, takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        AKSARAY'da takla atan otomobilin sürücüsü Ömer Eroğlu (24) yaralandı, yanındaki Selman Eroğlu (24) yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Akin köyü yolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Eroğlu'nun kullandığı 06 DB 2008 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ömer Eroğlu ve yanındaki Selman Eroğlu araçtan fırlayıp yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Selman Eroğlu, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Ömer Eroğlu da ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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