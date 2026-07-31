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        Aksaraylı firma küçük ölçekli elektrikli araçların motorunu üretiyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'daki bir firma, elektrikli L7 sınıfı araçlar için (15 kilovata kadar olan, belirli bir ağırlık limiti olan, daha küçük ölçekli araçlar) ürettiği mıknatıslı motorlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Aksaraylı firma küçük ölçekli elektrikli araçların motorunu üretiyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'daki bir firma, elektrikli L7 sınıfı araçlar için (15 kilovata kadar olan, belirli bir ağırlık limiti olan, daha küçük ölçekli araçlar) ürettiği mıknatıslı motorlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

        Aksaray-Adana kara yolundaki 2 milyon metrekarelik alanda 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, 0,37 kilovattan 5 megavata kadar genel maksatlı elektrik motorları ve 6 megavata kadar da rüzgar türbini jeneratörü üretiyor.

        Yıllık 120 binin üzerinde motor ve jeneratör üretilen fabrikada, 40'ı kadın olmak üzere 250 kişi çalışıyor.

        Fabrikanın genel müdürü makine mühendisi Sami Akdoğan, AA muhabirine, elektrikli L7 sınıfındaki araçlara mıknatıslı elektrikli motor ürettiklerini söyledi.

        - "Motorumuz bütün testlerden başarıyla geçti"

        Bu motorların İzmirli bir firmanın araçlarıyla yollara çıktığını belirten Akdoğan, şöyle konuştu:

        "Motorumuz mıknatıslı, 15 kilovat, 96 volt, 6 bin devire kadar ulaşarak, araçları saatte 90 kilometre hıza ulaştırıyor. L7 sınıfı 15 kilovata kadar olan belirli bir ağırlık limiti olan biraz daha küçük ölçekli araçlar. Motorumuz bütün testlerden başarıyla geçti, şu anda da üretimde. Bu proje Türkiye'deki ekosistemi canlandıran bir iş modeli tarzında. Motor üreticisi biziz, İzmir'de bir araç üreticisi var, birlikte projeyi başarıyla sonuçlandırdık. Bu proje yerli ve milli üretim anlayışının somut bir örneği. Sürekli AR-GE çalışmaları yaparak, motorumuzu daha da geliştrimeye çalışıyoruz. Ayrıca fabrikamızda M1 sınıfı dediğimiz elektrikli otomobillerin motorlarını üretme kapasitesi de var."

        - "Türkiye'nin önü elektrikli motorlar konusunda çok açık"

        Akdoğan, fabrika olarak ileri teknolojilere sahip olduklarını ifade etti.

        Türkiye'nin, elektrikli araç motorunda Avrupa'nın merkezi olma kapasitesine sahip olduğunu aktaran Akdoğan, "Türkiye'nin önü elektrikli motorlar konusunda çok açık. Avrupa'nın Çin'de oluşabilecek olumsuzluklara göre Türkiye'yi yanına çekmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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