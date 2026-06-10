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        30 yıldır evli çift yüksekokuldan birlikte mezun oldu

        Amasya'da 30 yıldır evli olan Fadime ve Muammer Öztürk çifti, birlikte öğrenim gördükleri yüksekokuldan mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 20:21 Güncelleme:
        30 yıldır evli çift yüksekokuldan birlikte mezun oldu

        Amasya'da 30 yıldır evli olan Fadime ve Muammer Öztürk çifti, birlikte öğrenim gördükleri yüksekokuldan mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

        50 yaşındaki Fadime Öztürk, 2 yıl önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümünü, 54 yaşındaki eşi Muammer Öztürk de aynı yüksekokulun Raylı Sistemler İşletmeciliği Programı​​​​​​​nı kazandı.

        Evlilik yıl dönümlerinin olduğu gün ilk üniversitelerine kayıt yaptıran 2 çocuk sahibi Öztürk çifti, Fadime Öztürk'ün doğum gününde ise mezun olmanın gururunu yaşadı.

        Muammer Öztürk, AA muhabirine, çocukları üniversiteden mezun olduktan sonra eşiyle üniversite sınavına girmeye karar verdiklerini söyledi.

        Sınavı kazanıp okullarına kayıtlarını yaptırdıklarını belirten Öztürk, "Allah'ın izniyle de bugün mezun olduk. Gençlere raylı sistemleri tavsiye ederim. Ayrıca bütün emeklilere, memleketlerindeki üniversitelerde okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Fadime Öztürk ise doğum gününde mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Çok mutluyum mezun olduğum için ve dereceyle bitirdiğim için. Üniversite okumayı herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

        Kayıt yaptırdıktan sonra 2 yılın çok çabuk geçtiğine işaret eden Öztürk, "Doğum günüme denk gelmesi de tesadüf oldu. Bunun için de çok mutlu oldum. İki sevinci bir arada yaşıyorum. Okumanın yaşı yok. Herkes okusun, kendisini geliştirsin, güzel bir meslek sahibi olsunlar." diye konuştu.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise insanların gazete okuduğu dönemde Öztürk çiftinin üniversite okumaya karar verdiklerine dikkati çekerek, "Bugün aynı zamanda Fadime Hanım'ın doğum günü. Kendisi üniversiteyi bölüm üçüncüsü olarak tamamladı. Gençlerimize örnek olacak harika bir davranış göstermiş oldular. Hem doğum gününü hem mezuniyetlerini tebrik ediyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin." dedi.



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