Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.



Yüksekokul bahçesinde düzenlenen törene, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, akademisyenler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Törende öğrenciler kortej halinde alana giriş yaptı.



Programda konuşan Rektör Turabi, mezun olan öğrencileri tebrik ederek hayatlarının yeni döneminde başarılar diledi.



Kaymakam Büşra Güneş ise mezuniyetin öğrenciler ve aileleri için önemli bir gurur günü olduğunu belirterek gençlerin ülkenin geleceğinde önemli görevler üstleneceğini söyledi.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Okul birincisi geleneksel olarak okul kütüğüne plaket çaktı.



Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

