Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

        Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

        Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

        Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Yüksekokul bahçesinde düzenlenen törene, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, akademisyenler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Törende öğrenciler kortej halinde alana giriş yaptı.

        Programda konuşan Rektör Turabi, mezun olan öğrencileri tebrik ederek hayatlarının yeni döneminde başarılar diledi.

        Kaymakam Büşra Güneş ise mezuniyetin öğrenciler ve aileleri için önemli bir gurur günü olduğunu belirterek gençlerin ülkenin geleceğinde önemli görevler üstleneceğini söyledi.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Okul birincisi geleneksel olarak okul kütüğüne plaket çaktı.

        Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy'de çiftçilere su tasarrufu çağrısı
        Gümüşhacıköy'de çiftçilere su tasarrufu çağrısı
        Amasyalı bamyacılar Uganda bamyasını ombdusmana şikayet etti Amasya bamyası...
        Amasyalı bamyacılar Uganda bamyasını ombdusmana şikayet etti Amasya bamyası...
        Genç çiftçi akademisinde eğitim saati
        Genç çiftçi akademisinde eğitim saati
        Amasya'da 611 yıllık medrese Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet v...
        Amasya'da 611 yıllık medrese Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet v...
        Amasya'da lunaparkta ölümle sonuçlanan kazada 2 tutuklama
        Amasya'da lunaparkta ölümle sonuçlanan kazada 2 tutuklama
        Amasya'da doğaseverlerden A Milli Takım'a destek yürüyüşü
        Amasya'da doğaseverlerden A Milli Takım'a destek yürüyüşü