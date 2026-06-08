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        Amasya'da doğaseverlerden A Milli Takım'a destek yürüyüşü

        Gümüşhacıköy Doğaseverler Grubu, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım'a destek amacıyla Taşan Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Amasya'da doğaseverlerden A Milli Takım'a destek yürüyüşü

        Gümüşhacıköy Doğaseverler Grubu, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım'a destek amacıyla Taşan Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

        Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Taşan Dağı zirvesine yürüdü.

        Grup üyelerinden Cahide Erzurum, yürüyüşün milli takıma destek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bugün Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu olarak takımımıza destek için yürüdük. Tüm kalbimizle yanlarındayız." dedi.

        Göksu Demir de Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a başarı dileklerini ileterek, "Gümüşhacıköy'den Taşan Dağı'na bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüşü milli takımımıza armağan ediyoruz. Kalbimiz sizinle. Başarılar diliyor, kupayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Doğaseverler, zirvede Türk bayrakları açarak hatıra fotoğrafı çektirdi ve milli takıma destek mesajlarını yineledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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