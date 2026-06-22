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        Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 107. yıl dönümü dolayısıyla "tamim töreni" düzenlendi

        Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "tamim töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 107. yıl dönümü dolayısıyla "tamim töreni" düzenlendi

        Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "tamim töreni" gerçekleştirildi.

        Saraydüzü Kışla Binası Kütüphanesi ve Milli Mücadele Müzesi önünde düzenlenen tören, Vali Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.

        Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anların canlandırıldığı tiyatro gösterisinin de yapıldığı tören, Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından sona erdi.

        Vali Bakan, törenin ardından yaptığı konuşmada, Amasya'nın, Cumhuriyet'in kuruluş belgesinin ilan edildiği yere ev sahipliği yaptığını, bugünün Amasya için gurur günü olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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