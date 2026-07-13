Amasya Valisi Bakan Suluova köylerindeki yatırımların açılışını yaptı

AmasyaValisi Önder Bakan, Suluova ilçesine bağlı köylerde hizmete giren yatırımların açılışını yaptı.



Çayüstü ve Uzunoba köylerini ziyaret eden Vali Bakan ile AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve protokol üyeleri, Suluova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği(KÖYDES) projesi kapsamında yapılan yangın hidratları ile çok amaçlı köy ortak alanlarında incelemelerde bulundu.



İki köyde hizmete giren yangın hidratları ile çok amaçlı ortak alanların vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Vali Bakan;





“Bu yangın hidrant sistemleri çok önemli olup hayati önem taşımaktadır. Köylerimizdeki olası yangınlara, itfaiye gelene kadar müdahale etmek için çok önemlidir. Bu yangın hidrant sisteminin tüm il genelinde arttırılması için bizde destek veriyoruz" diye konuştu.

