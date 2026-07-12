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        Gümüşhacıköy'de Yaz Kur'an Kursları eğitimlerine başladı

        –Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları kapsamında, Gümüşhacıköy ilçesindeki camilerde eğitimler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Gümüşhacıköy'de Yaz Kur'an Kursları eğitimlerine başladı

        –Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları kapsamında, Gümüşhacıköy ilçesindeki camilerde eğitimler başladı.

        İlçede bulunan Yeni Cami'de de çocuklar, yaz tatilini manevi değerlerle buluşturan eğitim programına yoğun ilgi gösterdi.


        Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve değerler eğitiminin verileceği kurslarda öğrenciler, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle de vakit geçirecek.

        Yeni Cami İmam Hatibi Ahmet Uyar, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimlerine önemli katkı sunduğunu söyledi.






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