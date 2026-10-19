Amasya'da trafik güvenliği eğitimi verildi
Amasya'da okul servis taşımacılığının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
Amasya’da okul servis taşımacılığının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantılarda 133 okul servis şoförü, 40 rehber personel, 23 okul idarecisi olmak üzere toplamda 196 katılımcı bilgilendirildi.
Katılımcılar, toplantılarda mevzuat hükümleri, trafik güvenliği, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ile şoför, rehber personel ve okul idarecilerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirildi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çocukların ve öğrencilerin güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.
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