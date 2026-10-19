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        Amasya'da trafik güvenliği eğitimi verildi

        Amasya'da okul servis taşımacılığının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Amasya'da trafik güvenliği eğitimi verildi

        Amasya’da okul servis taşımacılığının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

        Gerçekleştirilen toplantılarda 133 okul servis şoförü, 40 rehber personel, 23 okul idarecisi olmak üzere toplamda 196 katılımcı bilgilendirildi.

        Katılımcılar, toplantılarda mevzuat hükümleri, trafik güvenliği, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ile şoför, rehber personel ve okul idarecilerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirildi.

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çocukların ve öğrencilerin güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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