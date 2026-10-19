Amasya'da trafik güvenliği eğitimi verildi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çocukların ve öğrencilerin güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Katılımcılar, toplantılarda mevzuat hükümleri, trafik güvenliği, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ile şoför, rehber personel ve okul idarecilerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirildi.

Gerçekleştirilen toplantılarda 133 okul servis şoförü, 40 rehber personel, 23 okul idarecisi olmak üzere toplamda 196 katılımcı bilgilendirildi.

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