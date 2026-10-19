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        Taşova ve Göynücek'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Amasya'nın Taşova ve Göynücek ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Taşova ve Göynücek'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Amasya'nın Taşova ve Göynücek ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Taşova Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Bahadır Ünsal ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtı'nda çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

        Ünsal, burada yaptığı açıklamada, Muhtarlık sadece bir makam değil, millete hizmet etmenin, vatandaşın derdiyle dertlenmenin ve yaşadığı yere sahip çıkmanın onurudur. Bizler bazen bir yolun başında, bazen bir suyun peşinde, bazen de bir vatandaşımızın derdine çare ararken buluruz kendimizi. Çünkü biliriz ki muhtarlık, makamdan önce sorumluluk, unvandan önce gönül işidir" diye konuştu.

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        Programın devamında muhtarlar, Kaymakam Turan Bayram ile kahvaltıda buluştu.

        -Göynücek

        Göynücek'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kaymakam Oğuzhan Akman, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

        Görüş alışverişi yapıldıktan sonra Kaymakam Akman, ilçedeki muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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