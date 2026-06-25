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        Amasya ve Taşova'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Amasya'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 4 bin kase aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Amasya ve Taşova'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Amasya'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 4 bin kase aşure ikram edildi.

        Aşure dağıtımı, vatandaşların birlik ve beraberlik dualarıyla sona erdi.

        Amasya’nın Taşova ilçesinde de Muharrem ayı dolayısı ile vatandaşlara aşure ikram edildi.

        İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Çarşı Camisinde, öğle namazı sonrası yaklaşık 2 bin vatandaşa aşure dağıtımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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