Amasya ve Taşova'da vatandaşlara aşure ikram edildi
Amasya'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 4 bin kase aşure ikram edildi.
Giriş: 25.06.2026 - 15:43 Güncelleme:
Amasya'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 4 bin kase aşure ikram edildi.
Aşure dağıtımı, vatandaşların birlik ve beraberlik dualarıyla sona erdi.
Amasya’nın Taşova ilçesinde de Muharrem ayı dolayısı ile vatandaşlara aşure ikram edildi.
İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Çarşı Camisinde, öğle namazı sonrası yaklaşık 2 bin vatandaşa aşure dağıtımı yapıldı.
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