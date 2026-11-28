Amasya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 642 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hafızların salona girmesiyle başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Salona İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki amacıyla Filistin bayrağı asıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, hafızlık öğrencilerinin çok küçük yaşta marifete talip olduklarını belirterek, "Marifete talip olmak, gelecek yaşantınızın çok önemli kriterlerinden biri olacak. Kıymetli hatiplerimizin her birisinin ifade ettiği şeyleri hayatınızda yaşamayı Rabb'im sizlere nasip etsin inşallah." dedi.

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İl Müftüsü İbrahim Yavuz da il genelindeki Kur'an kursları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan protokol kapsamındaki proje imam hatip okullarında hafızlık eğitimini tamamlayan 642 öğrenci için merasim düzenlediklerini kaydetti.

Hafızlardan Yasin Gülcü ise Samsun'un Havza ilçesinden geldiğini, hafızlık eğitimini Amasya'da tamamladığını dile getirerek, "Bugün de icazetimizi alıyoruz. Çok mutluyuz, emeğimizin karşılığını aldık." diye konuştu.

Program, dua edilmesi ve hafızlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.