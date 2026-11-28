MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitimcilerle buluştuğu Amasya’da 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ile Kamu Personel Sistemi’nde reform uygulanması çağrısı yaptı.

Sendika üyelerine yönelik düzenlenen toplantıda 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ile Kamu Personel Sistemi’ndeki reform taleplerine ilişkin görüşlerini paylaşan Ali Yalçın, "4688 sayılı yasada reform ötelemeden, zamana yaymadan yapılmalı. Kamu Personel Sistemi’nde reform konusunu ne kadar ötelerseniz o kadar içinden çıkılmaz hale gelecek. Bir an önce adım atın. Yoksa sosyal maliyet gittikçe şişiyor" dedi.

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İki konuda da reformun kaçınılmaz olduğuna değinen Genel Başkan Yalçın, "Sendika yasamız miadını doldurdu. Krize gebe. Görev aylığımız ile emekli aylığımız arasındaki bağ koptu. Emekli olmak için dilekçe verecek tüm arkadaşlar dilekçeyi geri çektiler. Çünkü önceden emekli olduğunda görev aylığı olarak aldığı maaşın yüzde 75’i oranında maaş alırken şimdi yüzde 50’nin altına indi" diye konuştu.

Geçen ay gerçekleştirdiği Suriye ziyaretinde Şam'da eğitim ve sendikal iş birliği konularında çeşitli temaslarda bulunduğunu hatırlatan Yalçın, "Türkiye’nin güvenliği açısından Suriye önemlidir. İsrail’in coğrafyanın tamamını kuşatmaya yönelik yaptığı saçmalıklar, saldırganlıklar, siyonist ve emperyalist tavırları karşısında Türkiye’nin Suriye’yi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksü yoktur. Biz o süreçte orada 400 briket ev, 18 derslikli okul, 20 derslikli okul, cami, çocuk parkı, yetimhaneyi üyelerimizle beraber yaptık" şeklinde konuştu.

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Eğitim Bir Sen Amasya 1 No’lu şubesi tarafından gerçekleştirilen teşkilat buluşmasına AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı.