Amasya'da gölete 2 bin sazan yavrusu bırakıldı
Amasya'da Ziyaret beldesindeki gölete 2 bin sazan yavrusu bırakıldı.
Amasya'da Ziyaret beldesindeki gölete 2 bin sazan yavrusu bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında gölete bırakılan sazanlarla su ürünleri varlığının artırılması, doğal yaşamın desteklenmesi ve su ekosisteminin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, balıklandırma çalışması kapsamında yürütülen çalışmanın belde açısından önemli olduğunu söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ise su kaynaklarındaki balık popülasyonunun artırılması ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın önem taşıdığını kaydetti.
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