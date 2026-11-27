Acil durumlarda doğru, hızlı ve bilinçli müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimlerin diğer kurumlarda da devam edeceği bildirildi.

Kurum binasında İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimde, genel ilk yardım bilgileri, olay yeri yönetimi ve kritik müdahale adımları anlatıldı.

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