TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı 151'inci Jet Filo Komutanlığı, NATO kapsamında Romanya'da icra edilecek 73'üncü Dönem Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini üstlenecek. Amasya'da bulunan Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki filoya ait 5 adet F-16 savaş uçağı ve 111 personel, 26 Kasım'da Romanya'daki Feteşti Hava Üssüne intikal etti. 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, "Bu görev, NATO'nun ortak güvenlik mimarisi içinde müttefik dayanışması ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetimizin önemli bir yansımasıdır" dedi.

İspanya Hava Kuvvetleri unsurlarından devralınacak görev kapsamında Türk Hava Kuvvetleri, 1 Aralık 2026-1 Nisan 2027 tarihleri arasında Romanya’da konuşlanacak. NATO hava sahasının korunmasına yönelik görevde, 151'inci Jet Filo Komutanlığı (Tunç Filo) personeli görev yapacak. Görev kapsamında Türk Hava Kuvvetleri unsurları, NATO’nun ortak hava sahası güvenliği çerçevesinde müttefik ülkelerle koordineli şekilde faaliyet yürütecek. Türk F-16'ları ve görevli personel, 4 ay boyunca Romanya'da hava polisliği görevini yerine getirecek. Görev kapsamında üstlenilen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerini belirten 5’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, "Filo'nun seçkin personeli 1 Aralık- 1 Nisan döneminde Romanya'da görev yaparken, ülkemizi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve Türk Hava Kuvvetlerimizi en yüksek disiplin, itibar ve başarıyla temsil edecektir. Görev süresince emniyet önceliğimizden taviz vermeden, müttefik unsurlarla tam bir uyum içinde çalışarak üstlendiğimiz sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

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'TÜRK HAVA KUVVETLERİ, VURUCU BİR GÜÇ'

Görev alacak tüm personele üstün başarı dileklerinde bulunan Tuğgeneral Alper Gezeravcı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Türk Hava Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel ölçekte barışın, istikrarın ve kolektif savunmanın en güçlü teminatlarından biri olmayı sürdürmektedir. Bu doğrultuda 151’inci Jet Filo Komutanlığımız, 1 Aralık 2026- 1 Nisan 2027 tarihleri arasında Romanya'da konuşlanarak NATO hava sahası koruma görevini icra edecektir. Bu görev, NATO'nun ortak güvenlik mimarisi içinde müttefik dayanışması ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetimizin önemli bir yansımasıdır. Hava sahamızın ve ittifak coğrafyasının güvenliği için sergilediğimiz kararlılık, bugün müttefiklerimizle omuz omuza yürüttüğümüz bu görevle bir kez daha ortaya konulmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri yalnızca savunma ve gözetleme sorumluluklarıyla değil, gerektiğinde harekat sahasında inisiyatif alabilen, caydırıcılığı yüksek, modern ve güçlü bir vurucu güç olmasıyla da öne çıkmaktadır. Eğitimden harekata, uçuş emniyetinden idameye kadar her aşamada ortaya koyduğumuz yüksek standartlar, bu görevi en etkin şekilde icra etmemizin temel dayanağıdır. Bu vesileyle görev alacak tüm personelimize üstün başarılar diliyor; milletimizin gurur duyacağı, kazasız ve emniyetli bir görev dönemi temenni ediyorum" diye konuştu.