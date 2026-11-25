Amasya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı
Amasya'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Amasya'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Hükümet Köprüsü'nden başlayan yürüyüş, Şehzadeler Gezi Yolu'nda sona erdi.
Vali Yardımcısı Adem Ünal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Yücel, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş, yürüyüşe toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla turuncu balonlarla katıldı.
Program kapsamında Şehzadeler Gezi Yolu'nda kurulan stantlar ziyaret edildi.
Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Hatice Şentürk, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla farkındalık oluşturmak adına turuncu gece yürüyüşünü yaptıklarını söyledi.
Samiye Aydın, kadına yönelik şiddetle mücadele için turuncu giyinerek yürüyüşe katıldıklarını ifade etti.
Müge Şentürk de toplumsal farkındalık oluşturma amacına ulaşılmasını diledi.
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