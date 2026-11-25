Samiye Aydın, kadına yönelik şiddetle mücadele için turuncu giyinerek yürüyüşe katıldıklarını ifade etti.

Vali Yardımcısı Adem Ünal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Yücel, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş, yürüyüşe toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla turuncu balonlarla katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.