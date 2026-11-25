Amasya'nın tarihi yapıları kadına şiddete dikkati çekmek için turuncu renkle aydınlatıldı
Amasya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tarihi yapılar turuncuya büründü.
Amasya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tarihi yapılar turuncuya büründü.
Amasya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında, kentin binlerce yıllık tarihine tanıklık eden Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı ve Harşena Kalesi ile Yalıboyu evleri turuncu renkle aydınlatıldı.
Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelenin simge rengi olarak kabul edilen turuncu ışıklarla aydınlatılan yapılar, kentte anlamlı bir görüntü oluşturdu.
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