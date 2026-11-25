Amasya'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Giriş: 25.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında kar etkili oldu.
Beyaza bürünen 1700 rakımlı yaylalarda güzel görüntüler oluştu, yayla evlerinin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.
Bölgede kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştı.
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