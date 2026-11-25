AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti Amasya İl Başkanlığında konuşan Gürlevik, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen ve toplumsal huzura zarar veren küresel bir sorun olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Gürlevik, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede kararlı bir tutum sergiliyor. Cumhurbaşkanımızın "Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim." diye konuştu.

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Kadına yönelik şiddetin hiçbir türüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini belirten Gürlevik, tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına rıza göstermeyeceklerini ifade ederek 25 Kasım'ın toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diledi.

Programa, Ak Parti İl Başkanı Galip Uzun, Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü ve partililer katıldı.