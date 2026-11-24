Dikilen fidanların gelecek nesillere emanet olduğu vurgulanarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.

Etkinlikte çevre bilincinin güçlendirilmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması amaçlandı

İl Millî Eğitim Müdürlüğünce “Hep Sen Varsın Diye” temasıyla düzenlenen etkinliğe İl Millî Eğitim Şube Müdürü Dr. Turan Demir, müdürlüğün Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AMASYA – Amasya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler fidan dikti.

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