Amasya'da Öğretmenler Günü'nde fidan dikildi
AMASYA – Amasya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler fidan dikti.
İl Millî Eğitim Müdürlüğünce “Hep Sen Varsın Diye” temasıyla düzenlenen etkinliğe İl Millî Eğitim Şube Müdürü Dr. Turan Demir, müdürlüğün Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte çevre bilincinin güçlendirilmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması amaçlandı
Dikilen fidanların gelecek nesillere emanet olduğu vurgulanarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.
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