Merzifon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akif Gülle Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi. Programda, şiirler okundu ve oratoryo gösterisi sunuldu.
Adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi ve müzik dinletisinin ardından program sona erdi.
Törene, Kaymakam Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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