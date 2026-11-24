Törene, Kaymakam Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akif Gülle Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi. Programda, şiirler okundu ve oratoryo gösterisi sunuldu.

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