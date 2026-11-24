Amasya'nın Ziyaret beldesinde taşkın koruma ve yol çalışmaları sürüyor
Amasya'nın Ziyaret beldesinde devam eden altyapı, taşkın koruma ve yol çalışmaları yerinde incelendi.
Amasya’nın Ziyaret beldesinde devam eden altyapı, taşkın koruma ve yol çalışmaları yerinde incelendi.
Çay Ağzı mevkisinde taşkın koruma ve yol yapımı, Dikenli Dere’nin yan derelerinde ise taşkın koruma çalışmaları sürüyor.
İncelemelerde Değirmenler bölgesindeki yapım çalışmaları, Yeşilırmak yatağının temizlenmesi, yol genişletme ve dolgu çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alındı.
Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen incelemelere Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Fatih Örmekaya ve belediye meclis üyeleri katıldı.
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