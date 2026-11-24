Çay Ağzı mevkisinde taşkın koruma ve yol yapımı, Dikenli Dere’nin yan derelerinde ise taşkın koruma çalışmaları sürüyor.

Amasya’nın Ziyaret beldesinde devam eden altyapı, taşkın koruma ve yol çalışmaları yerinde incelendi.

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