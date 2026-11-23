Amasya'da 35 yıl hocalık yapan Öğretim Görevlisi Ahmet Değer Tütenk, geçen yıl emekli olduktan sonra 66 yaşında üniversite sınavını kazanıp bu defa öğrenci olarak okula başladı. Azmiyle örnek olan Tütenk, "Eğitimin, öğrenmenin yaşı yok. Öğrenmek insana yaşama sevinci veriyor" dedi.

Özel yetenek sınavını kazandı

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı'nda yıllardır görev yapıp öğrenciler yetiştirdikten sonra 65 yaşında emekli olan Öğretim Görevlisi Ahmet Değer Tütenk, geleneksel Türk sanatlarına merak saldı. Eğitimini geliştirmek amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girip özel yetenek sınavını da kazanmasının ardından Amasya Üniversitesi Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne kayıt yaptırdı.

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Üniversitenin AA001 sicil numaralı akademisyeni

Kayıtlarda AA001 sicil numaralı akademisyeni olduğu üniversitenin çiçeği burnunda öğrencilerinden olan evli ve 2 çocuk babası Tütenk, "Ahşap yakma ve hat gibi sanatları alaylı olarak öğrenmiştim. Şimdi burada mektepli olacağım. Benim yaşımda olup da yeniden üniversiteye giren hoca var mıdır bilmiyorum. En yaşlısı herhalde benimdir. Üniversite görevlilerinin çoğu benim burada okuduğumu bilmiyordur. Yıllardır hocalık yaptığım için kapıyı açıyorlar geçiyorum. Öğrencilerin çoğu da beni hoca biliyor. Sınıf arkadaşlarım ise ‘Ahmet Hoca' diye hitap ediyor" diye konuştu.

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"Duyduğumda şaşırmadım. Okumayı seven diridir"

Yeni hedef olarak belirlediği 4 yıllık fakülteyi bitirmek için derslerini hiç aksatmayan Tütenk ile 36 yıldır arkadaşlık yapan Öğretim Görevlisi Resul Köseoğlu da, "Ahmet Hoca'nın yeni açılan fakültede öğrenci olduğunu duyduğumda şaşırmadım. Okumayı seven diridir. Ondan böyle bir şeyi beklerdim. Çok mutlu oldum. Başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Değerli bir örnek"

35 yıl sınavlarda salon başkanlığı yapan meslektaşları Ahmet Değer Tütenk'i öğrenci olarak görünce şaşıran Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Özgen ise, "Çalışkanlığıyla tanınan hocamızın ikinci ismi Değer'dir. Bu durumuyla da bizim için değerli bir örnektir" ifadelerini kullandı.