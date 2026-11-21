Merzifon Kaymakamı Karaaslan, hayvancılık işletmesini ziyaret etti
Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, hayvancılık işletmesini ziyaret etti.
Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, hayvancılık işletmesini ziyaret etti.
Karaaslan, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bekir Dutkuner ile Eymir köyündeki büyükbaş hayvan işletmesinde incelemede bulundu.
Hayvan çiftliğini gezen Karaaslan, bölgenin tarım ve hayvancılık sektörüne katkıda bulunan işletme sahiplerine teşekkür etti.
Karaaslan, daha sonra çiftçi Mustafa Bal’a ait ceviz bahçesini de ziyaret ederek, üreticilerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Köy sakinleriyle de bir araya gelen Karaaslan, üreticilere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
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