Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşların durumları hakkında bilgiler alan Vali Bakan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Sultangazi Belediyesi'ne ait ve içerisinde 31 kişinin bulunduğu midibüsün Gözlek köyü yakınlarında devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi hafif, 4 kişinin ise orta derecede yaralandı.

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