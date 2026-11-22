Amasya sis denizinin altında
Amasya'da sabah saatlerinde yağmurun ardından sis denizi oluştu. Tarihi şehrin üstü sisle kaplandı.
Giriş: 22.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
Amasya'da sabah saatlerinde yağmurun ardından sis denizi oluştu. Tarihi şehrin üstü sisle kaplandı.
Zamanla etkisini artıran sis tabakası, yüksek kesimlerden ve dağ zirvelerinden bakıldığında kentin üzerini kaplayarak görsel manzaralar oluşturdu.
Çakallar Mahallesi'nden bu görsel şöleni görüntüleyen Altan Eftelioğlu, "Amasya’da sabah yağan yağmur sonrası sis muhteşem görüntü oluşturdu. Sonbaharın renkleri de manzarayı zenginleştirdi" dedi.
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