Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Türk Müziği Topluluğu, Amasya'da düzenlediği konserde sanatseverlerle buluştu.

Amasya Üniversitesi Prof. Dr. Resul Çekin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Türk sanat müziğinin seçkin eserleri seslendirildi. RTÜK üst kurul üyesi Hasan Davulcu, Amasya yöresinden de eserler dinleten şef Seçil Ak ve topluluktaki sanatçıları performansları dolayısıyla kutladı. Konseri Amasya Vali Yardımcısı Asım Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.