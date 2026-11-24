Taşova Kaymakamı Konuralp Yılmaz göreve başladı
İçişleri Bakanlığının 111. dönem kaymakam adayları görevlendirmesi kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesine atanan Konuralp Yılmaz göreve başladı.
Giriş: 24.11.2026 - 13:46 Güncelleme:
İçişleri Bakanlığının 111. dönem kaymakam adayları görevlendirmesi kapsamında Amasya’nın Taşova ilçesine atanan Konuralp Yılmaz göreve başladı.
İlçedeki kurum amirleri ve personel tarafından karşılanan Yılmaz, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Yılmaz, hizmetlerin vatandaş odaklı yürütülmesi için kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti.
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