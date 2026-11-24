Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, köylere en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini, vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

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