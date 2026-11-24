Toplantıda, kentin turizm değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için yürütülen çalışmalar, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

AMASYA – Amasya’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması amacıyla 13. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

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