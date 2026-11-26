Kentte yayınlanan Yeşilırmak Gazetesi'nin uzun yıllar yazı işleri müdürlüğü görevini de yapan evli ve 1 çocuk babası Karadayı'nın cenazesi Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine protokol üyeleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.