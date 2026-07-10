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        Amasya'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarının tonlarına boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Amasya'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarının tonlarına boyandı.

        Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Merzifon'da bu yıl 70 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçekler, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

        Sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendiren ayçiçekleri, fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.

        Merzifon Ovası'nda sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları dronla görüntülendi.

        Geniş tarım arazilerini kaplayan ayçiçeklerinin oluşturduğu görsel şölen, kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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