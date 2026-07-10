Amasya'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Amasya'da traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



M.B. idaresindeki 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Mecitözü kara yolu TİGEM mevkisinde, O.Ş. yönetimindeki 05 ACM 679 plakalı traktörle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçta bulunan 2 kişi öldü, traktör sürücüsü ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



