Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Amasya'da konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bakanlığımızda yurtlarda 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Bize başvuran öğrencilerin yüzde 98'ini yurtlara yerleştirdik." dedi.



Bakan Bak, Amasya Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Amasya İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.



Türkiye'nin çevresinde Rusya-Ukrayna savaşı, İran-İsrail-ABD eksenli gerilimler ile Hürmüz Boğazı'nda sorun yaşandığına dikkati çeken Bak, Türkiye'nin zorlu konjonktürde istikrarını koruduğunu vurguladı.



Yaşanan krizlerin ortasında Türkiye'nin güvenli bir liman olduğuna işaret eden Bak, "Dünyaya Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke, bölgesinin önemli gücü, dünyada önemli bir küresel ülke olduğunu, küresel bir lidere sahip olduğunu gösteren bir süreç yaşadık. Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyan lider. Terörsüz Türkiye vizyonunu ortaya koyan lider. Dolayısıyla bölgemizde güçlü bir Türkiye geliyor. Güçlü bir Türkiye adımları var. Savunma sanayisinden diğer yatırımlara kadar, her yönüyle güçlü bir Türkiye." ifadesini kullandı.



Bakanlık olarak hayata geçirdikleri yatırımları anlatan Bak, AK Parti hükümetlerinin hizmet ve eser siyaseti yürüttüğünü dile getirdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde devasa bir yurt kapasitesine ulaşıldığının altını çizen Bak, "Bakanlığımızda yurtlarda 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Bize başvuran öğrencilerin yüzde 98'ini yurtlara yerleştirdik. Sadece bin lira ücret karşılığında bir ay bizde konaklıyor. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. AK Parti olarak, hükümetler olarak hizmetle eser siyaseti yapıyoruz. Başkaları gibi boş konuşmuyoruz. Her tarafa baktığınız zaman eser bulursunuz, yollarıyla, hastaneleriyle, şehir hastaneleriyle, okullarıyla, üniversiteleriyle, kampüsleriyle, spor salonlarıyla." diye konuştu.



Bakan Bak, Amasya programı kapsamında ilçelerdeki spor ve gençlik yatırımlarını da incelediklerini belirterek, kente kazandırılacak yeni projelerle ilgili bilgi verdi.



Merzifon'da gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Bak, şunları kaydetti:



"Merzifon'da 1500 kişilik yeni spor salonuna başlıyoruz, içinde iki antrenman salonu var. Suluova'da bugün salonu açtık, gençlik merkezinin ihalesini yapıyoruz. Taşova'da salon inşaatı devam ediyor. Yurt talebi var, gençlik merkezinin ihalesi yapılıyor. Mahallelere, okul bahçelerine spor tesisleri yapıyoruz, halı sahalar yapıyoruz, salonlar yapıyoruz. Amasya'nın merkeziyle ilgili de konuştuk. Yenilenecek yerler, yeni tesisler kazandırılmasıyla ilgili konular var. Hamamözü'nün, diğer ilçelerimizin talebi oldu. Bunları not aldık. Hepsine adım adım başlayıp yapacağız."



Programa AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da katıldı.







