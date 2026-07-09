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        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Merzifon Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Merzifon Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve spora verdiği değer, Türkiye'nin dört bir yanında eserlerle taçlanıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Merzifon Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve spora verdiği değer, Türkiye'nin dört bir yanında eserlerle taçlanıyor." dedi.

        Bakan Bak, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan gençlik merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlik merkezlerinde gençlerin hem sosyalleştiğini hem de sanat, kültür ve teknolojide yeni bilgiler edindiğini söyledi.

        Ülke genelinde 24 yılda gençlik merkezi sayısının 600'e ulaştığını vurgulayan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerinin gençleri başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu dile getirdi.

        Ailelerden çocuklarını gençlik merkezlerine, spor salonlarına, yüzme havuzlarına getirmelerini isteyen Bak, "Spor yapsınlar, kaynaşsınlar, sosyalleşsinler. Hayatı, sporun güzel yönlerini görsünler. Gençlerimizi spor tesislerine, gençlik merkezlerine istiyoruz. Mutlu aileler, mutlu çocuklar için spor tesisleri emrinizde." diye konuştu.

        AK Parti hükümetleri döneminde pek çok spor yatırımı yapıldığını anlatan Bak, şöyle devam etti:

        "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve spora verdiği değer, Türkiye'nin dört bir yanında eserlerle taçlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumlar, kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzları, yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik kampları ve pek çok atletizm tesisi, halı sahalar, tesisler var. Bu eserler gençlerimizin hizmetinde, gençlerimiz için yapılan eserler. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile Türkiye'de 12 milyon çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda. Her şey gençlerimiz için, her şey bu ülkenin güzel çocukları için. Hep beraber ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

        Bakan Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da düzenlendiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız iki gündür NATO zirvesindeydi. Dünyanın en önemli liderleri geldi. Türkiye'nin gücünü, memleketin gücünü, ülkemizin gücünü gördüler. Savunma sanayisine yapılan yatırımları gördüler. Türkiye bölgede küresel bir güç, Recep Tayyip Erdoğan da küresel bir lider. Hep beraber onu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Bak, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merzifonlu milli halterci Zehranur Aslan'ı da tebrik etti.

        Bak ve beraberindekiler, daha sonra Merzifon Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

        Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Merzifon Kaymakam Vekili Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



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