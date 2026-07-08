Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya Valisi Bakan, BSK asfalt çalışmaları incelendi

        Amasya Valisi Bakan, BSK asfalt çalışmaları incelendi

        Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Amasya Valisi Bakan, BSK asfalt çalışmaları incelendi

        Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

        Bademli ve Kutluca köylerinde Amasya İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Bakan'a incelemeleri sırasında Ak Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Ak Parti Amasya İl başkanı Galip Uzun ile Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar eşlik etti.

        Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan, kırsal altyapıya yönelik yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

        Köy yollarının ulaşım güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan, şöyle konuştu:

        "İl Özel İdaremizce yürütülen yatırımlarla köylerimizin ulaşım altyapısını daha güçlü ve modern hale getiriyoruz. Bademli ve Kutluca köylerimizde devam eden BSK asfalt çalışması tamamlandığında vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak. Kırsal kalkınmayı destekleyen bu yatırımları ilimizin her noktasında kararlılıkla sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Elmas nineyi yangından itfaiyeciler kurtardı
        Elmas nineyi yangından itfaiyeciler kurtardı
        Alevlerin sardığı evde mahsur kalan görme engelli kadını itfaiyeciler kurta...
        Alevlerin sardığı evde mahsur kalan görme engelli kadını itfaiyeciler kurta...
        Flaş
        Flaş
        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Gümüşhacıköy'de B-Reçete sistemi bayilere anlatıldı
        Gümüşhacıköy'de B-Reçete sistemi bayilere anlatıldı
        540 yıllık caminin kapısındaki gizemli baykuş başlığı
        540 yıllık caminin kapısındaki gizemli baykuş başlığı