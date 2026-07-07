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        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 60 AIB 736 plakalı minibüs, Sanayi Mahallesi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine ve ağaca çarpıp karşı şeride geçerek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan O.K. (30), B.K. (11), E.B.K. (7) ve 1 yaşındaki G.A.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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