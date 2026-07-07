Amasya'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı. A.K. idaresindeki 60 AIB 736 plakalı minibüs, Sanayi Mahallesi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine ve ağaca çarpıp karşı şeride geçerek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan O.K. (30), B.K. (11), E.B.K. (7) ve 1 yaşındaki G.A.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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