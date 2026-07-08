Amasya'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Amasya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Fethiye Mahallesi Fetih Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 83 yaşındaki E.İ, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.