Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Suluova'da Yaz Kur'an Kursları başladı

        Suluova'da Yaz Kur'an Kursları başladı

        –Amasya'nın Suluova ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 2026 yılı Yaz Kur'an Kursu eğitimleri düzenlenen programla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Suluova'da Yaz Kur'an Kursları başladı

        –Amasya’nın Suluova ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 2026 yılı Yaz Kur’an Kursu eğitimleri düzenlenen programla başladı.

        İlçe merkezindeki Akşemseddin Camisi'nde başlayan kursları ziyaret eden Suluova İlçe Müftüsü Dr. Sıtkı Kaya, din görevlileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Müftü Kaya, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ile köylerde yer alan yaklaşık 165 cami ve Kur’an kursunda eğitimlerin eş zamanlı olarak start aldığını belirtti.

        Diyanet İşleri Başkanlığının takvimi doğrultusunda eğitimlerin 6 Temmuz-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

        "Altı hafta sürecek eğitimlerimizde yavrularımıza Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve değerler eğitimi de verilecek. Kurslarımızda sadece teorik eğitimle yetinmeyeceğiz. Çocuklarımızın yaş gruplarına göre çeşitli sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetler de düzenleyeceğiz. İmkanlar ölçüsünde gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle Yaz Kur’an Kurslarımızı dolu dolu geçirmeyi hedefliyoruz. Cenabıallah hayırlara vesile kılsın."

        Ziyaretin sonunda Kaya, kursa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        Trump ve Zelenskiy bir arada
        Trump ve Zelenskiy bir arada
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!

        Benzer Haberler

        Amasya'da beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Amasya'da beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Gümüşhacıköy'de basınçlı sulama sistemleri hizmete açıldı
        Gümüşhacıköy'de basınçlı sulama sistemleri hizmete açıldı
        Merzifon'da okul inşaatı incelendi
        Merzifon'da okul inşaatı incelendi
        Amasya'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Amasya'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Amasya Valisi Bakan, BSK asfalt çalışmaları incelendi
        Amasya Valisi Bakan, BSK asfalt çalışmaları incelendi
        Elmas nineyi yangından itfaiyeciler kurtardı
        Elmas nineyi yangından itfaiyeciler kurtardı