Gümüşhacıköy'de basınçlı sulama sistemleri hizmete açıldı

–Amasya İl Özel İdaresince, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Doluca Köyü ile Saray Mahallesi'nde yapımı tamamlanan basınçlı sulama sistemleri törenle hizmete açıldı.



2026 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen projelerin açılışına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Vali Önder Bakan, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve su kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla yatırımların sürdürüldüğünü söyledi.



Doluca Köyü'nde 3 bin 886 metre boru hattı ve 21 almaç vana ile 58 hektar, Saray Mahallesi'nde ise 4 bin 230 metre boru hattı ve 35 almaç vana ile 94 hektar tarım arazisinin basınçlı sulama sistemine kavuşturulduğunu belirten Bakan, "Toplam 152 hektarlık alanda üreticilerimiz modern sulama imkanına kavuştu. Bu yatırımla suyun kontrollü ve verimli kullanılması sağlanırken, sulama maliyetleri azalacak, tarımsal verimlilik artacaktır. Üreticilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

