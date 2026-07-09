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        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Amasya'da spor salonunun açılışında konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Amasya'da spor salonunun açılışında konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "AK Parti hizmet siyasetinin partisidir, eserler yapar ve eserler bırakır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok büyük eseri hizmete aldık, almaya da devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Amasya'da spor salonunun açılışında konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "AK Parti hizmet siyasetinin partisidir, eserler yapar ve eserler bırakır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok büyük eseri hizmete aldık, almaya da devam ediyoruz." dedi.

        Bakan Bak, Amasya'nın Suluova ilçesinde Mahmut Demir Spor Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak temel vizyonlarının bağımlılıkla mücadele ve gençleri spora yönlendirmek olduğunu söyledi.

        Toplumu tehdit eden unsurlara karşı topyekun mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

        "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Başta dijital bağımlılık, uyuşturucu, alkol, kumar gibi kötü alışkanlıklardan evlatlarımızı korumalıyız. Ailelerimizden özellikle rica ediyoruz, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor salonlarına, spor tesislerine getirsinler. Lütfen çocuklarınızla konuşun. Siz konuşmazsanız çocuklarınızla başkaları konuşuyor, başkaları yönlendiriyor. Uyuşturucu ve bağımlılık tehdidine karşı sizlere de bizlere de büyük görevler düşüyor. Bizler spor tesislerimiz ve spor kulüplerimizle sonuna kadar destek olacağız. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü sonuna kadar kullanacağız."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve gençliğe verdiği büyük desteklerle Türkiye'nin dört bir yanının modern tesislerle donatıldığını anlatan Bak, Türkiye'nin savunma sanayisinden ulaşıma, sağlıktan spora kadar her alanda dev eserler ortaya koyduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü duruşu ve küresel liderlik vizyonu bulunduğunu dile getiren Bak, "AK Parti hizmet siyasetinin partisidir, eserler yapar ve eserler bırakır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok büyük eseri hizmete aldık, almaya da devam ediyoruz. Ülkemizin ev sahipliği ve güçlü duruşuyla uluslararası arenada ne kadar önemli bir konumda olduğumuz ortadadır. Türkiye bölgesinde küresel bir güç oldu ve tüm dünyaya ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gösterdi. Bu aziz millete tesislerimizle, fabrikalarımızla, savunma sanayimizle, şehir hastanelerimizle, yollarımızla ve hızlı trenlerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Bakan Bak ve beraberindekiler tarafından Suluova Mahmut Demir Spor Salonu'nun açılış kurdelesi kesildi.

        Bak, açılış sonrasında salonu gezerek genç sporcularla bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, salona adı verilen Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir ile vatandaşlar katıldı.



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