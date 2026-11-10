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        Amasya'da freni boşalan kamyonun hafif ticari aracı sürüklemesi kamerada

        Amasya'da freni boşalan kamyonun hafif ticari aracı sürüklemesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Amasya'da freni boşalan kamyonun hafif ticari aracı sürüklemesi kamerada

        Amasya'da freni boşalan kamyonun hafif ticari aracı sürüklemesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Yüzevler Mahallesi'nde B.T. yönetimindeki 05 LA 819 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

        Kamyon, yol kenarında park halinde bulunan R.D'ye ait 55 ET 393 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma doğru sürüklenirken, durumu fark eden R.D, aracını durdurabilmek için önüne geçerek müdahale etmeye çalıştı.

        Kamyonun hafif ticari aracı sürüklemesi, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kazada araçlarda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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